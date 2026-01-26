Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso em flagrante por furto de cabos em torre de telefonia em Castanhal

Durante a abordagem, os militares apreenderam vários fios e cabos telefônicos, além de duas facas e uma bicicleta, que, segundo a polícia, teriam sido utilizadas na execução do crime

O Liberal
fonte

Os militares apreenderam vários fios e cabos telefônicos, além de duas facas e uma bicicleta, que, segundo a polícia, teriam sido utilizadas na execução do crime. (Divulgação / Policia Militar)

 

Na tarde da última sexta-feira (24), um homem foi preso em flagrante suspeito de praticar furto qualificado em uma torre de distribuição de telefonia, localizada às margens da BR-316, no km 57, na localidade de Vila Apeú, no município de Castanhal, região nordeste paraense.

VEJA MAIS 

image Homem é preso após furto de cabos elétricos em Castanhal
O suspeito foi avistado por meio das câmeras de segurança de uma empresa de rastreamento. Funcionários acionaram a Polícia Militar, que constatou a ocorrência

image Furto de cabos é registrado na avenida Duque de Caxias, em Belém
Guarda Municipal vai intensificar fiscalização na área após o cometimento desse delito

De acordo com informações da Polícia Militar do Pará, a ocorrência foi registrada por volta das 14h20, após uma guarnição da 1ª Companhia do 5º Batalhão/CPR III ser acionada via NIOP para averiguar a denúncia de furto em andamento no local.

Ao chegar ao endereço informado, os policiais constataram a veracidade da denúncia e flagraram o suspeito, identificado como Moisés Santos do Nascimento, em plena prática delituosa. Com ele, foram encontrados diversos materiais subtraídos da rede de telecomunicações.

Durante a abordagem, os militares apreenderam vários fios e cabos telefônicos, além de duas facas e uma bicicleta, que, segundo a polícia, teriam sido utilizadas na execução do crime.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi informado de seus direitos constitucionais e conduzido, juntamente com o material apreendido, à Seccional Urbana de Castanhal, no Centro da cidade, onde foi apresentado à autoridade policial de plantão para os procedimentos legais cabíveis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

castanhal

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Polícia Civil abre investigação para apurar conduta de delegado de Limoeiro do Ajuru

Delegado Marcello Henrique Carvalho Cunha apresentava sinais de embriagues quando teria atirado contra grupo de jovens e uma moto no domingo (25)

26.01.26 16h43

PRISÃO

Homem é preso em flagrante por furto de cabos em torre de telefonia em Castanhal

Durante a abordagem, os militares apreenderam vários fios e cabos telefônicos, além de duas facas e uma bicicleta, que, segundo a polícia, teriam sido utilizadas na execução do crime

26.01.26 16h42

PRISÃO

Homem é preso em Castanhal suspeito de estuprar a filha de 7 anos

Investigação teve início após denúncia da mãe da vítima

26.01.26 14h49

MORTE

Morre mulher que teve o corpo queimado pelo ex-marido enquanto dormia em Salinópolis

A vítima estava internada há cerca de um mês no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua

26.01.26 13h30

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

PROTESTO

Protesto interdita trecho da BR-316 e causa engarrafamento em Ananindeua nesta segunda-feira

O ato de moradores teve início por volta de 7 hrs

26.01.26 8h32

MORTE

Morre mulher que teve o corpo queimado pelo ex-marido enquanto dormia em Salinópolis

A vítima estava internada há cerca de um mês no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua

26.01.26 13h30

HOMICÍDIO

‘Pezão’ é encontrado morto com marcas de tiros em Santa Maria do Pará

O homicídio foi registrado no sábado (24)

25.01.26 9h22

INVESTIGAÇÃO

Homem e cachorro são mortos e criança baleada em festa de aniversário em Marabá

O crime ocorreu na noite de domingo (25), no bairro São Félix I

26.01.26 9h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda