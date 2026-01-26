Homem é preso em flagrante por furto de cabos em torre de telefonia em Castanhal

Na tarde da última sexta-feira (24), um homem foi preso em flagrante suspeito de praticar furto qualificado em uma torre de distribuição de telefonia, localizada às margens da BR-316, no km 57, na localidade de Vila Apeú, no município de Castanhal, região nordeste paraense.

De acordo com informações da Polícia Militar do Pará, a ocorrência foi registrada por volta das 14h20, após uma guarnição da 1ª Companhia do 5º Batalhão/CPR III ser acionada via NIOP para averiguar a denúncia de furto em andamento no local.

Ao chegar ao endereço informado, os policiais constataram a veracidade da denúncia e flagraram o suspeito, identificado como Moisés Santos do Nascimento, em plena prática delituosa. Com ele, foram encontrados diversos materiais subtraídos da rede de telecomunicações.

Durante a abordagem, os militares apreenderam vários fios e cabos telefônicos, além de duas facas e uma bicicleta, que, segundo a polícia, teriam sido utilizadas na execução do crime.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi informado de seus direitos constitucionais e conduzido, juntamente com o material apreendido, à Seccional Urbana de Castanhal, no Centro da cidade, onde foi apresentado à autoridade policial de plantão para os procedimentos legais cabíveis.