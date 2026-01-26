Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Homem é preso em Castanhal suspeito de estuprar a filha de 7 anos

Investigação teve início após denúncia da mãe da vítima

O Liberal
fonte

Imagem meramente ilustrativa mostra as mãos de um homem preso (Freepik)

A Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) cumpriu, na tarde desta sexta-feira (24), um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.

 

image Homem de 47 anos é preso acusado de estupro de vulnerável em Castanhal
Denúncia anônima levou à descoberta de relacionamento ilícito com adolescente de 13 anos; acusado confessou o crime e foi encaminhado à prisão

image Homem é preso suspeito de estuprar o neto de sete anos em Castanhal
A prisão do investigado ocorreu nesta segunda-feira (10/02), após denúncia de familiares

De acordo com a diretora da unidade, delegada Lígia Torquarto, a investigação teve início no dia 20 de janeiro, quando a mãe da vítima procurou a delegacia para relatar os fatos.

“A genitora compareceu a esta unidade informando que a filha havia lhe contado que sofreu abusos por parte do próprio pai durante o período de férias, quando ficava sozinha com ele”, explicou a delegada.

Ainda segundo a autoridade policial, a mãe percebeu mudanças significativas no comportamento da criança após o retorno da casa do pai, no mês de dezembro.

“Ela relatou que a filha passou a apresentar tristeza constante, isolamento, não queria mais brincar nem se alimentar, demonstrava nervosismo e vinha perdendo peso de forma rápida”, acrescentou Lígia Torquarto.

Diante da denúncia, a criança, de sete anos, foi encaminhada para escuta especializada, procedimento realizado por profissionais capacitados. Conforme a delegada, durante o atendimento a vítima confirmou os abusos relatados.

“A criança confirmou os fatos durante a escuta especializada, o que reforçou os elementos já apresentados no registro da ocorrência”, afirmou.

Com base nas informações colhidas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado no dia 22 de janeiro. O mandado foi expedido pela Justiça e cumprido pela equipe da DEACA na tarde de domingo (24). O caso segue sob investigação e o Conselho Tutelar acompanha a situação.

