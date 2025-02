Homem é preso suspeito de estuprar o neto de sete anos em Castanhal

Um homem, que não terá a identidade revelada, foi preso preventivamente sob suspeita de estupro de vulnerável em Castanhal, no nordeste do Pará. A ação para capturar o investigado ocorreu nesta segunda-feira (10), após a Polícia Civil, por meio da Delegacia do município, cumprir um mandado de prisão. Segundo as informações da PC, a vítima é o neto de sete anos do suspeito.

A PC informou que a ação teve início após a equipe policial ser acionada devido à ordem judicial para deter o suspeito. Durante as apurações, após a denúncia do abuso sexual da criança, foram identificadas outras possíveis vítimas do suspeito. Segundo as autoridades policiais, as supostas novas vítimas também possuem relação de parentesco com o investigado. Os possíveis casos descobertos serão investigados por meio de coleta de provas e exames.

Com o mandado que estava em aberto, a equipe policial se encaminhou até o local onde o suspeito estava e realizou a prisão. Não há detalhes sobre o período em que os abusos ao neto ocorreram ou mais detalhes sobre o caso. O homem foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizadas as medidas necessárias e, depois, o investigado foi colocado à disposição da Justiça.