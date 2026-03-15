‘Mico’ é morto a tiros na zona rural de Terra Alta

Um homem identificado como José Carlos Farias, conhecido pelo apelido de “Mico”, foi morto a tiros na noite de sábado (14) na localidade de Mocujubinha, zona rural do município de Terra Alta, no nordeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima caminhava em via pública quando foi surpreendida por dois homens que estavam em uma motocicleta.

De acordo com informações preliminares, o crime ocorreu por volta das 20 hrs. Moradores acionaram a Polícia Militar para relatar que um homem havia sido baleado várias vezes na região da cabeça e morreu no meio da rua. Testemunhas contaram que José Carlos não percebeu a aproximação dos suspeitos e teria corrido para tentar fugir ao ser abordado pelos atiradores. No entanto, não teve chances de escapar. Não há mais detalhes sobre quem seriam os executores ou qual a motivação para o homicídio.

A Polícia Civil também foi acionada e esteve no local para realizar os primeiros levantamentos sobre o crime. A área foi isolada para os procedimentos legais e para o início da apuração dos fatos. Até o momento, as circunstâncias e a motivação do crime seguem sob investigação da delegacia de homicídios. Familiares estiveram no Instituto Médico Legal (IML) para realizar a identificação oficial da vítima durante a madrugada de domingo (15). Já durante o início da tarde, o corpo da vítima foi liberado para o enterro.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.