Homem é preso após roubar ônibus escolar dentro da prefeitura de Redenção

A Polícia Civil está conduzindo uma investigação para esclarecer um crime no mínimo ousado em Redenção, no sudeste do Pará, ocorrido na madrugada do último domingo (19). Um ônibus escolar, avaliado em aproximadamente R$ 245 mil, foi levado de dentro do pátio da prefeitura da cidade.

Após perceberem que havia menos um veículo escolar no pátio municipal pela manhã, servidores acionaram as autoridades. O incidente mobilizou todas as forças policiais da região. A Polícia Militar das cidades vizinhas de Pau D’Arco e Rio Maria foi acionada para auxiliar nas buscas.

Após diligências, o veículo foi localizado em uma fazenda no município de Rio Maria, cerca de 90 quilômetros de Redenção. No local, além de recuperarem o ônibus, os agentes encontraram um homem em atitude considerada suspeita.

Após abordagem, ele foi identificado como o principal autor do crime. Segundo a Polícia Civil, o indivíduo já possuía antecedentes criminais por envolvimento em furtos, o que reforçou a ligação dele com o roubo do veículo escolar. Não foi informado se ele confessou o furto nem se disse ter agido sozinho ou com outras pessoas.

As autoridades continuam trabalhando no caso para apurar se o homem agiu sozinho ou contou com o apoio de outras pessoas para executar o crime e esconder o veículo na fazenda. O objetivo é entender os detalhes da operação criminosa e verificar possíveis falhas na segurança dos bens públicos do município.

A prefeitura não se pronunciou oficialmente até o momento. Não há informações sobre se há equipamentos de vigilância no local.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam e que o acusado será indiciado pelo roubo. O veículo recuperado foi devolvido à prefeitura após os trâmites legais necessários.