Homem é preso após ameaçar a ex-companheira com facão em São João do Araguaia

​​Adelson Pereira dos Santos foi denunciado e, posteriormente, detido pela Polícia Militar do destacamento de São João do Araguaia após ameaçar a ex-companheira com um facão, além de destruir diversos objetos que estavam no imóvel em que ela residia. O caso aconteceu na última segunda-feira (19), em Ponta de Pedra, zona rural do município. O homem também portava, ilegalmente, uma arma de fabricação caseira. As informações são do Correio ​​de Carajás.

Tudo ocorreu por volta de 16h. Após o recebimento da denúncia, uma guarnição do 4° Batalhão de Polícia Militar (BPM) se dirigiu até o local da confusão e encontrou a vítima refugiada na casa de uma vizinha e bastante nervosa, após tomar conhecimento, pela irmã, de que o ex-companheiro havia invadido sua casa e danificado todos os seus bens materiais.

Ainda segundo o relato da irmã, Adelson chegou ao local armado com um facão e ameaçando matar a ex-companheira. Ao chegar na casa da vítima, os policiais encontraram o suspeito sentado à porta segurando o facão e bastante agressivo. Foi preciso que a guarnição usasse a força para contê-lo e levá-lo algemado para a delegacia.

Dentro da residência foi encontrada uma espingarda de fabri​​cação caseira sem munição. Conforme o relato dos PMs, a vítima assegurou que a arma pertencia ao ex-companheiro. Adelson foi encaminhado à delegacia, junto com o armamento ilegal, para os procedimentos legais.