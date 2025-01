Homem é morto com facada no pescoço durante desentendimento em Altamira; polícia prende suspeito

Claudinei de Sousa Araújo, de 33 anos, morreu após ser esfaqueado durante um desentendimento na tarde da última quarta-feira (1º/1), no bairro Bacana, em Altamira, sudoeste do Pará. O principal suspeito de cometer o crime, identificado como Thiago de Souza, foi preso em flagrante.

De acordo com o portal Correio de Carajás, Claudinei e Thiago estavam em uma confraternização quando começaram a discutir. Durante a briga, Thiago teria golpeado a vítima com uma facada no pescoço.

Claudinei chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional Público da Transamazônica. Porém, ele morreu minutos depois de dar entrada na unidade de saúde.

Ainda conforme o Correio, a Polícia Militar conseguiu localizar Thiago e o conduziu até a Delegacia de Polícia Civil de Altamira. Ele segue à disposição da Justiça. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC. Em nota, a instituição informou que apura a morte de Claudinei de Sousa Araújo. "O autor do crime foi preso e está à disposição da Justiça. Perícias foram solicitadas", diz o comunicado.