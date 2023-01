Homem é morto com facada dentro de casa abandonada e suspeito é preso pela polícia em Itaituba

Um homem, que não teve o nome informado, foi morto com uma facada na tarde de domingo (1º) dentro de uma casa abandonada, localizada na rua principal da comunidade Jardim do Ouro, município de Itaituba, sudoeste do Pará. O suspeito foi identificado como Idalgo Passos da Silva, que também é conhecido pelo apelido de ‘Mangulam’. Ele foi preso no mesmo dia e confessou o crime à polícia. A motivação do homicídio não foi revelada. As informações são do Portal Giro.

VEJA MAIS

A Polícia Militar (PM) foi acionada para verificara a denúncia de um corpo que havia sido encontrado dentro de uma residência. No local, os militares acharam a vítima morta e constataram um ferimento possivelmente causado por um objeto perfurante.

A arma do crime foi encontrada ainda dentro da casa. Uma faca, com vestígios de sangue, estava escondida embaixo de um pano.

Moradores relataram terem visto Idalgo saindo do imóvel e suspeitaram que ele tivesse matada o homem. Ele foi localizado em frente de uma casa, perto do Rio Jamanxim.

Igaldo confessou que matou a vítima. A PM encaminhou o suspeito e o corpo da vítima para a cidade de Itaituba, para que os procedimentos legais fossem realizados.