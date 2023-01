Homem morre após ser esfaqueado no peito na região oeste do Pará

Um homicídio foi registrado na tarde do último domingo (1º), na rua 2, bairro Cidade Nova, no município de Terra Santa, localizado no oeste do Pará. Segundo informações de testemunhas, a vítima, identificada como Jeremias da Silva Maciel, morreu no local após receber golpes de faca na região do peito. O principal suspeito de ser autor do crime é um indivíduo conhecido na localidade como Marquinho.

Ainda de acordo com as pessoas que presenciaram o homicídio, Jeremias ficou bastante ensanguentado depois de ter sido atacado. Ele não teve tempo de fugir ou tentar se defender dos ataques. As imagens do crime não demoraram a circular pelas redes sociais. As imagens são impactantes.

Divone Silva, a tia da vítima, chegou a pedir ajuda dos habitantes do município, por meio das redes sociais, para encontrar o algoz do sobrinho. As motivações do crime ainda não foram descobertas.

"Quem ver esse assassino por favor avisa a polícia, ele matou meu sobrinho nessa tarde em Terra Santa e está foragido", publicou a tia da vítima. A Polícia Civil de Terra Santa está investigando o caso para localizar o suspeito e saber a motivação do crime.

A Redação Integrada de O Liberal demandou mais informação sobre o caso à Polícia Civil e aguarda um retorno.