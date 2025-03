Homem é morto a tiros por ocupantes de carro prata em Marituba; PM prende suspeitos

Francisco Adalto Soares, de 34 anos, foi morto a tiros na noite de domingo (2/3), no bairro Decouville, em Marituba, na Grande Belém. De acordo com as autoridades, a vítima estava em uma praça quando foi abordada pelos ocupantes de um carro prata e alvejada por eles. A Polícia Militar prendeu três suspeitos.

Nas redes sociais, vídeos feitos com celular foram compartilhados sobre o caso em que é possível ver Francisco morto na porta de um bar. Em uma dessas gravações, um homem comenta ao fundo que a vítima correu até o estabelecimento após ter sido baleada.

O 21º Batalhão de Polícia Militar (21º BPM), responsável pelo policiamento na área, foi acionada ao homicídio e informada sobre as características do automóvel utilizado no crime. Ainda no domingo (2/3), a PM conseguiu localizar um Fiat Siena prata no bairro Decouville, onde estavam Alex Sandro Correa da Silva, Victor Raone da Silva Castilho e Lucas Ribeiro de Moraes.

Com o trio, os militares encontraram duas pistolas, cinco celulares, frascos de perfume e uma balaclava, além de uma placa de carro. De acordo com a PM, os suspeitos confessaram participação na morte de Francisco, mas não esclareceram a motivação por trás do caso.

Os três homens receberam voz de prisão e foram conduzidos até uma unidade da Polícia Civil e colocados à disposição da Justiça. Alex já tinha antecedentes criminais, inclusive já havia sido detido em 10 de abril de 2023 por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em Cametá, nordeste do estado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.