Homens brigam com facas e um morre no terminal rodoviário em Xinguara

Uma confusão envolvendo dois homens deixou um morto e outro em estado gravíssimo na manhã do último domingo (2/3), em Xinguara, no sul do Pará. Os dois envolvidos estavam armados com facas quando se enfrentaram no terminal rodoviário da cidade.

As imagens de uma câmera de segurança do Terminal mostram o momento em que Eduardo de Sousa Silva, chega com uma faca em punho e acompanhado de outro homem, se aproxima de Ruan da Silva Lima e o agride com um soco na cara. Segundo o portal Correio de Carajás, os dois travam luta corporal e trocam punhaladas.

O entrave da dupla foi presenciado por outras pessoas que estavam no local. Quando a Polícia Civil chegou constatou que Eduardo de Sousa, caído em meio a uma grande poça de sangue, já estava morto. Ruan Silva, por sua vez, havia fugido, mas foi posteriormente localizado pelas autoridades em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A situação do ferido é considerada “gravíssima e com poucas chances de sair com vida”. Ele está sendo escoltado por policiais na unidade de saúde e é considerado preso em flagrante. Um inquérito policial será instaurado para averiguar os motivos que levaram os homens a brigarem.

O corpo de Eduardo Sousa foi removido do local por uma funerária.