Suspeito de matar mulher trans em motel é preso

O lutador de MMA Yago Roger Barreira da Costa, suspeito de assassinar a blogueira trans Paola Brattcho em um motel em Ananindeua, foi preso em flagrante pela Polícia Civil na tarde deste domingo (2). Ele estava desaparecido deste a madrugada do sábado (1º), quando deixou o Hospital Metropolitano após receber atendimento médico.

De acordo com informações da Polícia Civil, enviadas ao Grupo Liberal, Yago foi encontrado na casa de um parente, na Região Metropolitana de Belém. Ele então foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde em até 24 horas passará por uma audiência de custódia.

Yago é o principal suspeito da morte da trans Paola Brattcho, que foi encontrada morta no quarto de um motel na última sexta-feira (28). O suspeito também estava no estabelecimento com ferimentos na coxa e na barriga, que ocorreram em uma possível luta corporal com a vítima.

VEJA MAIS

Família cobra justiça

O corpo de Paola foi sepultado na manhã deste domingo. Fernanda, irmã da vítima, relatou que passou a noite em busca de informações sobre a morte de Paola. "Até agora a gente não entende o que aconteceu e nem como aconteceu. A polícia não fala nada para a gente. Queremos saber como ele foi para o hospital sem mandado de prisão", disse. Além da ausência de detalhes sobre o caso, Fernanda informou que o celular de Paola até o momento não foi localizado.