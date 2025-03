Suspeito de assassinar mulher trans em motel deixou hospital após atendimento

Yago Roger Barreira da Costa, suspeito de assassinar a blogueira trans Paolla Brattcho em um motel em Ananindeua, deixou o Hospital Metropolitano na madrugada deste sábado (1º), após receber atendimento médico. Segundo informações confirmadas pela equipe de reportagem do Grupo Liberal junto à polícia, o suspeito "saiu por conta própria" da unidade de saúde por volta das 2h30.

Yago havia sido internado após sofrer ferimentos na coxa e na barriga durante uma briga com Paolla em um quarto de motel em Ananindeua, onde a influenciadora foi brutalmente assassinada a facadas na noite de sexta-feira (28). Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre a localização do suspeito e a polícia ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

O corpo de Paolla foi sepultado na manhã deste domingo (02/03). Fernanda, irmã da vítima, relatou que passou a noite em busca de informações sobre a morte de Paolla. "Até agora a gente não entende o que aconteceu e nem como aconteceu. A polícia não fala nada pra gente. Queremos saber como ele foi pro hospital sem mandado de prisão", disse. Além da ausência de detalhes sobre o caso, Fernanda informou que o celular de Paolla até o momento não foi localizado.

O crime segue sendo investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), da Polícia Civil, que agora busca localizar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do crime.