Homem morre e dois ficam feridos em ataque a tiros em Bragança, na madrugada de domingo (02)

Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros na noite desta quinta-feira (data), no bairro Vila Sinhá, em Bragança. O crime ocorreu por volta das 23h10, na esquina da rua da Aviação com a travessa Armando Saruby.

De acordo com informações apuradas, dois homens vestidos como mototaxistas chegaram ao local a pé e efetuaram diversos disparos contra Jailton Luis da Luz Silva, conhecido como "Jajá", e Edson Júnior Lisboa da Silva, o "Júnior Pretinho". Jailton não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Edson foi atingido por dois tiros, na mão e no braço, e foi socorrido sem risco de vida.

Durante o ataque, uma terceira pessoa, Lusanira Fernandes Pinheiro, foi atingida por um disparo na perna enquanto estava em um estabelecimento ao lado. Ela foi socorrida e também não corre risco de vida.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da Polícia Civil de Bragança e da equipe do Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia de Polícia Civil (DPC) plantonista foi informada do ocorrido e investiga a autoria e motivação do crime.

Testemunhas serão ouvidas e imagens de segurança da região devem auxiliar na identificação dos criminosos.