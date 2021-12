Homem é morto a tiros por encapuzados quando visitava a filha, na Sacramenta

O profissional de segurança Maycon Tavares Ferreira, de 40 anos, foi assassinato a tiros na noite desta quinta (2), na passagem Santos Dumont, no bairro da Sacramenta. Maycon foi morto quando chegava à vizinhança para visitar a sua filha pequena.

Pelo menos dez tiros foram disparados por homens dentro de um carro, diz vizinhança (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Segundo moradores, o crime ocorreu por volta das 20h, e teria sido cometido por homens encapuzados que estariam em um carro. Pelo menos dez tiros teriam sido disparados. Moradores dizem que era hábito de Maycon jogar bola nas redondezas e visitar a filha e a ex-esposa às quintas-feiras.

Segundo informações do Delegado Davi Cordeiro, a vítima não estava armada no momento do crime. A casa onde Maycon foi morto fica entre as avenidas Senador Lemos e Pedro Álvares Cabral.

A redação integrada de O Liberal apura mais informações. Acompanhe.