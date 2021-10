Ato pede justiça pela morte do ex-jogador do Paysandu Bruninho

Familiares e amigos do ex-jogador do Paysandu Bruno Leonardo Virgínio da Silva, o ‘Bruninho Metralha’, de 23 anos, realizam, na noite desta terça-feira (26), um ato pedindo justiça e celeridade nas investigações sobre o homicídio do atleta, ocorrido na manhã da última quinta-feira (21), no bairro do Curió-Utinga, em Belém.

O protesto ocorre na passagem Virgílio, próximo da residência onde o Bruninho morava e foi morto com, pelo menos, seis tiros. Uma das vias da João Paulo II, sentido Belém Ananindeua, chegou a ficar interditada, mas depois foi liberada pelos manifestantes.

