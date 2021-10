Paysandu e Bragantino lamentam a morte do jogador Bruninho

O Paysandu lamentou a morte do jogador Bruno Leonardo Virgínio da Silva, o Bruninho, ocorrida na tarde desta quinta-feira (21), em Belém. Bruninho foi campeão da Copa Verde e do Parazão pelo Papão e é da mesma safra de jogadores como Paulo Ricardo, Alan Calberqgue e Diego Matos.

O Papão informou ainda que no próximo jogo do clube, contra o Ituano-SP, no sábado (23), ele será homenageado com um minuto de silêncio, junto com as vítimas da covid-19.

Além do Papão, o Braganrtino também, lamentou a morte do jogador. Bruninho defendeu o Tubarão em 2017 e conquistou o título da Segundinha com o time da Pérola do Caeté.

“O Bragantino Clube do pará lamenta profundamente o falecimento do nosso ex-atleta “Bruninho Metralha”. O jogador defendeu as cores do Tubarão no ano de 2017, na ocasião o clube foi campeão da Segunda Divisão do estadual e garantiu o acesso à Série A do Parazão”