Homem é morto a tiros em cima de motocicleta no Pará

Um homem foi encontrado morto - ainda montado na motocicleta que provavelmente conduzia quando foi alvo de um ataque a tiros - no município de Anapu, no sudoeste paraense. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (29), a 15 quilômetros do centro da cidade, na zona rural, em uma área conhecida como Travessão do Santana. A vítima foi identificada apenas pelo prenome de Ramon. As informações são do Confirma Notícias.

Populares foram responsáveis por encontrar Ramon sem vida, ainda na estrada. Ele foi atingido por pelo menos dois tiros: um na cabeça e outro nas costas. Por conta da distância para a sede da cidade, o cadáver permaneceu no local por algumas horas até fosse removido ao Instituto Médico Legal (IML). Apenas um laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) será capaz de indicar a causa exata da morte de Ramon.

Não há informações de como, por qual motivo ou quem teria assassinado o rapaz. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil. Informações que ajudem na elucidação do caso podem ser repassadas às autoridades policiais por meio do Disque-Denúncia 181.