Polícia conclui inquérito e não tem dúvidas sobre participação de PM na morte do ex-jogador Bruninho,​ afirma​ delegado

A Polícia Civil concluiu o inquérito que investiga o homicídio do ex-jogador Bruninho e, segundo o delegado Cláudio Galeno, diretor da Divisão de Homicídios, não restam dúvidas sobre a participação do soldado da Polícia Militar Denis da Silva Miranda no crime. O militar foi preso na manhã desta quarta-feira, 25, após se entregar à polícia, e encaminhado a uma unidade prisional, onde está à disposição da Justiça. Ao ser interrogado, Denis, que estava acompanhado de advogado, permaneceu em silêncio. Para o delegado do caso, ele disse que se manifestará em outra oportunidade.

Cláudio Galeno explica que as investigações da Polícia Civil já foram concluídas. Sendo assim, os próximos passos desse caso, agora, são de responsabilidade do Ministério Público, que poderá oferecer a denúncia contra o militar. Uma vez oferecida a denúncia, “inicia-se um processo criminal, em que ele terá a oportunidade de angariar provas a seu favor. Em contrapartida, o Ministério Público angaria provas para condená-lo”, ​fala​ Galeno.

“O nosso trabalho é justamente fomentar provas suficientes para que o promotor e o juiz possam, dentro da oportunidade que cabe a cada um, fazer o seu papel de denunciar e o outro ​condenar​. Para nós, não há qualquer tipo de dúvida em relação à participação​​ do Denis Miranda como autor do homicídio”, ​conclui o delegado.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar do Pará para apurar informações sobre o futuro do militar dentro da corporação e aguarda um retorno.