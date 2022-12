Homem é morto a tiros no conjunto Eduardo Angelim e assassino foge a pé

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros, na noite desta terça-feira (27), no conjunto Eduardo Angelim, em Belém. O barulho dos disparos deixou moradores e comerciantes do residencial, que fica no bairro Parque Guajará, em pânico. Relatos apontam que o assassino fugiu a pé do local do crime. A Polícia Científica do Pará foi acionada para analisar o corpo e possíveis vestígios. Policiais civis e militares estão em diligências para localizar o suspeito.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

A Redação Integrada de O Liberal está em busca de mais informações sobre o crime.

