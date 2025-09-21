Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é morto a tiros no bairro do Marco, na madrugada deste domingo (21)

Vítima tinha 27 anos e foi surpreendida com a chegada de dois homens em uma moto que fizeram disparos contra ela

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Carmem Helena / Arquivo O Liberal)

Um homem identificado como Giovani Henrique Santos Martins foi morto a tiros na madrugada deste domingo (21), no bairro do Marco, em Belém. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu na travessa Mauriti, entre as passagens Trindade e São Marcos, por volta das 5h.

Moradores da área acionaram uma guarnição da PM após ouvirem os disparos. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que dois homens em uma motocicleta atiraram contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na via pública.

Perícia foi acionada para investigar o caso

Após a confirmação do homicídio, equipes da Delegacia de Homicídios e técnicos da Polícia Científica foram acionados para realizar os procedimentos de perícia criminal e remoção do corpo. As primeiras diligências ocorreram ainda antes das 6h deste domingo.

VEJA MAIS

image Homem é encontrado morto com marcas de tiros, mãos amarradas e sem roupas em Canaã dos Carajás
O crime ocorreu nas primeiras horas deste sábado (20)

image Homem é morto com tiros no rosto no bairro do Jurunas, em Belém
A vítima ainda não foi identificada

image Homem é assassinado a tiros em via pública de Marabá
O crime ocorreu na noite de quinta-feira (19), no bairro Francolândia

A Polícia Civil investiga a motivação do crime e busca identificar os suspeitos.

A reportagem do Grupo Liberal segue acompanhando o caso para atualizar as informações.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homem é morto a tiros de madrugada no bairro do marco, em belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é morto a tiros no bairro do Marco, na madrugada deste domingo (21)

Vítima tinha 27 anos e foi surpreendida com a chegada de dois homens em uma moto que fizeram disparos contra ela

21.09.25 9h03

HOMICÍDIO

Homem é encontrado morto com marcas de tiros, mãos amarradas e sem roupas em Canaã dos Carajás

O crime ocorreu nas primeiras horas deste sábado (20)

20.09.25 17h40

SUSTO!

Susto de paraenses geram memes após alerta teste da Defesa Civil para desastres naturais

O novo sistema denominado ‘Defesa Civil Alerta’ foi testado neste sábado (20), por volta das 16h

20.09.25 16h51

RESTAURO

Imagem de santa vandalizada em Castanhal será restaurada e recolocada em espaço público

O anúncio foi feito pelo prefeito do distrito do Apeú na tarde deste sábado (20)

20.09.25 15h32

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é morto a tiros no bairro do Marco, na madrugada deste domingo (21)

Vítima tinha 27 anos e foi surpreendida com a chegada de dois homens em uma moto que fizeram disparos contra ela

21.09.25 9h03

VIOLÊNCIA

Criança de 2 anos morre após sofrer estupro e agressões; mãe e padrasto são presos

O relacionamento do casal era recente, cerca de quatro meses. Em depoimento, a mãe da criança disse que a filha havia convulsionado, caído e batido a nuca no chão, mas laudo contesta

03.09.22 17h10

violência

Homem é morto com tiros no rosto no bairro do Jurunas, em Belém

A vítima ainda não foi identificada

19.09.25 22h55

POLÍCIA

Clientes de estabelecimento são assaltados por dupla em moto no bairro do Marco, em Belém

Uma câmera de segurança registrou o roubo e mostra que o crime ocorreu na tarde de quinta-feira (18/9)

19.09.25 17h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda