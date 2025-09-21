Homem é morto a tiros no bairro do Marco, na madrugada deste domingo (21)

Um homem identificado como Giovani Henrique Santos Martins foi morto a tiros na madrugada deste domingo (21), no bairro do Marco, em Belém. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu na travessa Mauriti, entre as passagens Trindade e São Marcos, por volta das 5h.

Moradores da área acionaram uma guarnição da PM após ouvirem os disparos. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que dois homens em uma motocicleta atiraram contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na via pública.

Perícia foi acionada para investigar o caso

Após a confirmação do homicídio, equipes da Delegacia de Homicídios e técnicos da Polícia Científica foram acionados para realizar os procedimentos de perícia criminal e remoção do corpo. As primeiras diligências ocorreram ainda antes das 6h deste domingo.

VEJA MAIS

A Polícia Civil investiga a motivação do crime e busca identificar os suspeitos.

A reportagem do Grupo Liberal segue acompanhando o caso para atualizar as informações.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.