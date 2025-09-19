Homem é morto com tiros no rosto no bairro do Jurunas, em Belém

Um homem identificado como Anderson José Leite Costa, de 22 anos, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (19), no bairro do Jurunas, em Belém. O crime aconteceu por volta das 22h30, na travessa Honório José dos Santos, esquina com a passagem São Silvestre. De acordo com as primeiras informações, a vítima foi atingida por ao menos quatro disparos na região do rosto.

Testemunhas relataram que dois homens em uma motocicleta se aproximaram do local e abordaram Anderson. O garupa efetuou os disparos e, em seguida, os suspeitos fugiram. Moradores chegaram a se aproximar do corpo na tentativa de reconhecê-lo. As circunstâncias e motivações do crime ainda são desconhecidas. Câmeras de segurança do entorno devem ajudar a elucidar o crime.

Familiares da vítima estiveram no local, mas não quiseram falar com a imprensa. Após o crime, diversos moradores também se aproximaram da área. No entanto, os vizinhos preferiram não dar muitos detalhes, já que o local é considerado de risco e a chamada “lei do silêncio” que predomina na área.

Segundo a PM, Anderson era morador do bairro de Canudos e não possuía antecedentes criminais. Ele trabalhava em uma empresa de limpeza terceirizada da Prefeitura de Belém. Ainda conforme a polícia, ele havia saído de Canudos e estava no bairro do Jurunas, mas não há informações sobre o motivo de sua presença no local.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência e levantar as primeiras informações do caso. Militares do 20º Batalhão da Polícia Militar (20º BPM) chegaram no local logo após o acionamento pelo proprietário do caminhão. A Polícia Científica do Pará realizou a análise do cadáver e fez a remoção para o Instituto Médico Legal (IML).

Os suspeitos do crime ainda não foram identificados até o momento. A Polícia Civil deve investigar o caso. Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.