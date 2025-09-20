Capa Jornal Amazônia
Homem é encontrado morto com marcas de tiros, mãos amarradas e sem roupas em Canaã dos Carajás

O crime ocorreu nas primeiras horas deste sábado (20)

O Liberal
fonte

Homem é encontrado morto com marcas de tiros, mãos amarradas e sem roupas em Canaã dos Carajás. (Foto: Arquivo O Liberal)

Um homem identificado como Samuel dos Santos Costa foi encontrado morto com marcas de tiros e sinais de violência em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará, neste sábado (20). O corpo foi avistado por pessoas na Rodovia Transcarajás, via que dá acesso aos municípios de Xinguara e Eldorado dos Carajás. Não há detalhes sobre os autores do homicídio. Em nota, a Polícia Civil informou que a delegacia de Canaã dos Carajás investiga o caso.

"Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou.

Segundo as informações policiais, a suspeita é que o corpo da vítima tenha sido abandonado nas margens da rodovia. O homem teve as mãos amarradas para trás e apresentava várias marcas de tiros pelo corpo. Outra característica do crime que chamou a atenção das autoridades é o fato de a vítima estar completamente sem roupa. Nenhum suspeito foi identificado.

De acordo com a polícia, motoristas que passavam na área ainda de madrugada informaram sobre o corpo no local. A vítima estava sem qualquer documento que ajudasse na identificação. A Polícia Científica foi acionada e os peritos localizaram cartuchos e projéteis de pistola calibre 9 milímetros, o que reforça a suspeita de execução.

homicídio em canaã dos carajás

homem morto a tiros
Polícia
