Homem é assassinado a tiros em via pública de Marabá

Um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros em Marabá, no sudeste do Pará, na noite de quinta-feira (18). O crime ocorreu no bairro Francolândia, no Núcleo São Félix. Testemunhas relataram que a vítima estava em via pública quando foi alvejada e morta. Não há mais detalhes sobre o atirador ou quantas pessoas participaram do homicídio.

“A Polícia Civil informa que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de Homicídios de Marabá”, comunicou a PC em nota.

Segundo os relatos iniciais, o crime ocorreu por volta das 22h30, quando o homem foi atingido pelos disparos de arma de fogo em via pública. Sem chances de receber socorro, a vítima morreu no local. Moradores que ouviram os disparos correram até a cena do crime, mas não teriam informado se chegaram a ver quem fez os disparos de arma de fogo. Além disso, a motivação para o crime ainda é desconhecida.

A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área até a chegada da equipe do Instituto Médico Legal (IML). O corpo do homem foi periciado e removido para mais análises. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil, para esclarecer as circunstâncias e identificar os responsáveis pelo crime.