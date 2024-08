Homem é morto a tiros enquanto dormia no sofá em Marabá

Jeferson Santos Vasconcelos, de 48 anos, foi morto com três tiros na noite do último domingo (4/8), enquanto dormia no sofá da residência onde morava. O crime ocorreu por volta das 23h, no Residencial Tiradentes, Núcleo Morada Nova, em Marabá, sudeste do Pará. A esposa da vítima dormia em um dos quartos da casa no momento do assassinato de Jeferson. Uma das suspeitas é de que o atirador tenha disparado contra o homem pela janela do imóvel, que estava semiaberta.

A Delegacia de Homicídios de Marabá está investigando o caso. Segundo o portal Correio de Carajás, a Polícia Civil foi acionada depois que o Núcleo Integrado de Operações (Niop) recebeu informação do caso.

Até o momento, ninguém foi preso por suspeita de envolvimento no homicídio. Além disso, as possíveis motivações por trás da morte Vasconcelos são desconhecidas. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e aguarda retorno.