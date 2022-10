Homem é morto a golpes de arma branca após briga em bar

Na madrugada de domingo, 2, um homem morreu após ser agredido a golpes de arma branca em frente a um bar que fica na avenida Fernando Guilhon, grande área do Santarenzinho, em Santarém, oeste do Pará. O suspeito não foi localizado pela polícia. O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios (DH) de Santarém.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC) do Pará, a vítima estava em um bar quando sofreu as agressões após um desentendimento com outro homem. O suspeito seria outro cliente do estabelecimento, que fugiu após cometer o crime. Ele já foi identificado, mas segue foragido.

VEJA MAIS

A Polícia Civil informa que perícias foram solicitadas e diligências estão sendo feitas para apurar o caso, e acrescenta, em nota: "Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque Denúncia, número 181. O sigilo é garantido".

A ligação para o Disque Denúncia é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar