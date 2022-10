Santarém: Suspeito com várias passagens morre em troca de tiros com a polícia

Um homem identificado como Lauri Griland Duarte morreu, na noite deste domingo (2), durante uma troca de tiros com a Polícia Militar, no bairro da Prainha, em Santarém, no oeste do Pará. Um segundo suspeito, que não teve nome divulgado, também foi atingido e socorrido para o Pronto Socorro Municipal (PSM). O estado de saúde dele não foi informado.

Os agentes da Polícia Militar estavam em rondas pela cidade, quando avistaram a dupla em atitudes suspeitas dentro de um carro. Os homens receberam voz de parada, mas não obedeceram e reagiram à abordagem policial. Os PMs revidaram e acabaram alvejando Lauri e o comparsa dele. Segundo a polícia, Lauri tem envolvimento com diversos crimes que não foram detalhados.

A ação policial foi registrada por moradores do bairro da Prainha. Na gravação, que tem 20 segundos, os PMs aparecem atirando. É possível ouvir pelo menos um disparo, além de gritos de desespero da população: “Estão atirando aqui. Vai para dentro. Sai daí”, gritam os moradores.

O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém, onde foram realizados os procedimentos cabíveis ao processo de abertura da investigação.