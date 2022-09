Homem morre em troca de tiros com a polícia durante intervenção no bairro do Tapanã

Um homem foi morto após trocar tiros com policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar, durante intervenção no bairro do Tapanã, em Belém, na madrugada desta quinta-feira (22). Ele chegou a ser socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Tapanã, mas não resistiu.

VEJA MAIS

A suspeita é de que o homem fizesse parte de um grupo de criminosos que miram agentes de segurança na capital. As informações são do Centro Integrado de Operações (Ciop) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup).

A intervenção policial segue em andamento no bairro.

Matéria em atualização.