Assaltantes explodem carro-forte na manhã desta segunda-feira, em Marabá

Na manhã desta segunda-feira, 3, um carro-forte foi alvo de assaltantes no KM 2 da BR-155, próximo à Vila Sororó, na divisa entre Marabá e Eldorado dos Carajás, no sudeste do Pará. O carro seguia de Marabá com destino a Parauapebas quando assaltantes explodiram o veículo. As informações são da Delegacia da Polícia Civil de Marabá.

A explosão aconteceu na rodovia no sentido Eldorado dos Carajás, local sem acesso a internet ou ligação. Segundo informações do delegado Vinícios Cardoso, o cenário preliminar é de que valores foram subtraídos e um vigilante ficou ferido. As informações foram confirmadas, em nota, pela Polícia Civil (PC) do Pará.

Praticamente toda a estrutura do carro-forte foi detonada. Valores foram subtraídos, segundo delegado da Polícia Civil. (Reprodução / Redes sociais)

Em vídeos que circulam nas redes sociais, pessoas relatam o momento em que ouviram o barulho de disparos de arma de fogo e registraram a fumaça que seria resultado da explosão.

De acordo com o delegado, perícias já foram requisitadas e uma equipe policial está no local. Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também trabalha na área controlando o trânsito até que o carro-forte seja removido. Por enquanto, o trânsito é lento na rodovia.

Em nota, a PC diz que o caso é investigado pela Seccional Urbana do município de Marabá: "Perícias foram requisitadas e diligências estão sendo realizadas para coletar maiores informações e localizar os envolvidos no crime".

Acompanhe as atualizações.

