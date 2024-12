Homem é investigado por maus-tratos após morder e levantar cadela com a boca

Um homem está sendo investigado pelo crime de maus-tratos e prática de zoofilia contra a própria cachorra, uma pitbull de cerca de dois anos, em Itumbiara (GO). Em um vídeo obtido pela Polícia Civil, o suspeito surge mordendo e levantando a cadela com a boca. Segundo a corporação, também há machucados que indicam a consumação de relação sexual com o animal.

Segundo o depoimento das testemunhas, a cachorra dormia com o homem na mesma cama e ele dizia que a pitbull era sua "mulher". A investigação aponta que a cadela costumava ser agredida com chutes e arremessos contra a parede frequentemente.

O suspeito também costumava apalpar a genitália do animal, sinalizando a prática de zoofilia. O laudo elaborado pela equipe veterinária da Prefeitura de Itumbiara confirmou a prática zoofílica, além de uma lesão na região dorsal da cadela.

Após ser retirada do antigo tutor, a cadela foi encaminhada para um tratamento no Centro de Zoonoses do município. A Polícia Civil de Goiás segue investigando o caso.