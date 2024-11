VÍDEO: Cachorrinha é 'transformada' em celular e encanta internautas

Um vídeo adorável de Aurora, uma cachorrinha carismática, está fazendo sucesso nas redes sociais. Na gravação, sua dona brinca de forma criativa, simulando que a pet é um celular. Usando a barriguinha de Aurora como "tela", ela faz gestos de "clicar" e até imita sons de ligação. A reação da doguinha, que observa tudo com curiosidade, torna o momento ainda mais divertido.

A interação chamou a atenção de milhares de internautas, que se identificaram com a criatividade da dona e com o comportamento encantador da cachorrinha. Entre os comentários, um seguidor brincou: “Aurora, não tá, quer deixar recado?”, em referência à simulação de uma ligação telefônica que aparece no vídeo. A postagem logo acumulou curtidas e compartilhamentos, alcançando um público ainda maior.

Esse tipo de conteúdo leve e divertido costuma gerar grande engajamento nas redes, especialmente entre amantes de pets. A cena de Aurora é mais um exemplo de como momentos simples e espontâneos entre humanos e animais podem alegrar o dia de milhares de pessoas.