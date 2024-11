VÍDEO: Cadela abandonada 'pede' ajuda para policiais e mostra filhotes dentro de caixa

Uma cadela abandonada com filhotes surpreendeu policiais da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) ao "pedir socorro". A equipe passava em uma rua localizada no bairro Tatuquara (PR) e resgatou a cachorra com os outros pets.

VEJA MAIS

As imagens do "pedido de socorro" rapidamente viralizaram nas redes sociais. A cachorra que tem a pelagem branca surge ao lado da caixa de papelão na qual estão os filhotes. Ela late na tentativa de chamar a atenção dos policiais, que param a viatura e rapidamente se aproximam.

Depois, uma agente se aproxima e a cadela balança o rabo e recebe carinho. A policial então recolhe a caixa com os filhotes e a mãe e os coloca na mala da viatura.

Desfecho

A PCPR divulgou as imagens dos filhotes e conseguiu doar todos eles. Os agentes resolveram então adotar a mãe dos cachorros, que ganhou o nome de "Filó". Depois do resgate, o pet já foi levado ao petshop e, em breve, será castrado após liberação do médico veterinário.

Filó se tornará a mascote da PCPR (Foto: Gabriel Rosa/AEN)

“Foi uma ocorrência inusitada, que poderia ter um final triste, mas que agora vai alegrar o dia a dia aqui da delegacia”, disse a delegada Anna Karyne Turbay Palodetto.