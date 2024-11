Mãe viraliza ao registrar filhos ganhando filhote de cachorro de presente

Uma mãe conquistou a internet ao registrar um momento especial em família. Ela e o marido decidiram dar um filhote de cachorro de presente para os filhos e registraram a reação bastante positiva das duas crianças nas redes sociais.

Os pequenos ficaram encantados com o novo membro da família. No registro, eles dão risada e admiram o pet com olhares atentos. A reação da filha chamou ainda mais atenção e rendeu comentários na web. Animada com o filhote, ela o abraça e faz carinho no pequeno cachorro. "Ah, meu coração", disse a mãe, admirada.