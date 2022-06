Homem é executado com 83 tiros de fuzil dentro de BMW blindada

Um homem foi executado a tiros de fuzil dentro de uma BMW na última quarta-feira (25). Mesmo blindado, o veículo não impediu que Tiago Barbosa, de 36 anos, fosse atingido por vários dos 83 disparos feitos com o armamento de grosso calibre contra o automóvel de luxo, avaliado em R$800 mil. O caso ocorrido em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). As informações são do Metrópoles e de O Globo.

A polícia investiga informações que circulam nas redes sociais que apontam que os assassinos foram dois homens encapuzados. Segundo testemunhas, o crime aconteceu em uma das ruas de acesso à Via Light, no Bairro da Luz. Ainda não há detalhes do que possa ter motivado o crime.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do município, onde passou por uma perícia. A investigação segue em sigilo.