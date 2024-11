Homem é executado a tiros no conjunto Carmelândia na noite desta quarta-feira (6)

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na rua da Paz, do conjunto Carmelândia, em Belém, na noite desta quarta-feira (6/11). A vítima era morador do bairro Mangueirão e, segundo testemunhas, foi executada por dois homens em uma moto. Os suspeitos surpreenderam o alvo em um ponto de venda de açaí.

A dupla apontada como autora do crime se aproximou do local onde estava a vítima e, numa ação rápida, o carona desceu da motocicleta e efetuou vários disparos, retornando para o veículo e fugindo logo em seguida. A equipe de reportagem de O Liberal esteve no local, mas foi informada que o corpo havia sido colocado em uma viatura da Polícia Militar e levado para local ainda desconhecido.

Nossa equipe segue apurando o caso para trazer mais informações.