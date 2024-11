Suspeito de executar ex-PM 'Cilinho' é morto pela Polícia Militar

Na tarde desta segunda-feira (4), um homem identificado como Jairo foi morto durante uma troca de tiros com a Polícia Militar na passagem João de Deus, no bairro do Guamá, em Belém.

Segundo o tenente Costa, do 37º Batalhão da PM, Jairo era membro de uma facção criminosa, com antecedentes criminais, e suspeito de envolvimento no assassinato do ex-pm e miliciano Otacílio José Queiroz Gonçalves, conhecido como "Cilinho", ocorrido em abril de 2023.

A PM informou que a equipe chegou até Jairo através de denúncias anônimas e que ele estava numa casa na passagem. Segundo a versão dos agentes, ao perceber o cerco policial, Jairo fez alguns disparos. “Diante dos ataques, as equipes do 37º Batalhão de Polícia Militar repeliram a injusta agressão”, informou a PM.

Após ser atingido por pelo menos três tiros, Jairo ainda foi socorrido com vida pelos agentes e levado a Unidade de Pronto Atendimento do Guamá, onde morreu pouco depois de dar entrada.

‘Cilinho’

A morte de Cilinho, ex-cabo da PM e conhecido líder de milícias na região, marcou o bairro do Guamá no ano passado e expôs um violento conflito. Com controle de áreas do bairro, Cilinho atuava em disputas territoriais com facções.

Ainda como efeito desse conflito, seu filho, Pablo Escobar, foi executado em setembro, também no bairro do Guamá.