Pablo Escobar, filho do PM 'Cilinho', é executado na Cremação

Pablo Escobar Neves Gonçalves, filho do cabo reformado da Polícia Militar Otacílio José Queiroz Gonçalves, conhecido como “Cilinho”, foi assassinado na noite desta quarta-feira (25), no bairro da Cremação.

A vítima estaria na esquina da rua São Miguel quando os assassinos o abordaram. O carona desceu do veículo, sacou uma arma e atirou contra a vítima, que ainda conseguiu fugir e tentou se refugiar dentro da residência de sua namorada. No entanto, o assassino perseguiu a vítima para dentro da casa disparou várias vezes.

Testemunhas ouviram mais de 10 tiros. Os assassinos fugiram em seguida na direção da travessa 14 de de Abril. Após a fuga dos criminosos, alguns vizinhos tentaram socorrer Pablo, mas poucos minutos depois ele morreu. Segundo vizinhos, Pablo já havia conseguido fugir de outra tentativa de assassinato no bairro.

A Polícia Científica analisou e recolheu vestígios que podem auxiliar no trabalho de perícia, tanto na via pública como dentro do imóvel onde houve a execução. Equipes das Polícias Civil e Militar também estão na área colhendo informações.

'Cilinho'

Otacílio José Queiroz Gonçalves, também conhecido como 'Cilinho', é um ex-policial militar acusado de ser integrante da milícia 'irmãos de farda' e ter envolvimento com uma série de execuções ocorridas nos bairros da Terra Firme e Guamá como retaliação à morte do cabo da PM, Marco Antônio Figueiredo, conhecido como 'Pet', em 2014.

Ele chegou a ser preso em fevereiro de 2015 e aguardava julgamento, quando foi morto no bairro do Guamá, em Belém, no dia 23 de abril do ano passado.