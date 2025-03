Homem é encontrado morto na zona rural de Igarapé-Miri

Elielson Corrêa, de 44 anos, foi encontrado morto no fim da noite de segunda-feira (24/3), em uma área de difícil acesso na vila Mariteua, que fica na PA-151, zona rural de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. Até o momento, a causa da morte não foi revelada.

De acordo com a Polícia Militar, moradores da região localizaram o corpo e acionaram uma guarnição do 31º Batalhão (31 BPM), responsável pelo policiamento ostensivo na região. Quando os militares chegaram no endereço, confirmaram que a vítima estava morta. Conforme as autoridades, residentes contaram aos agentes que ouviram disparos de arma de fogo por volta das 20h.

Segundo a PM, Elielson era natural de Moju, município que fica distante cerca de 42 quilômetros de Igarapé-Miri, e há seis anos morava na vila onde foi encontrado morto. Até agora, as autoridades não informaram se o corpo apresentava sinais de violência.

Em nota, a Polícia Civil informou à Redação Integrada de O Liberal que a delegacia de Igarapé Miri apura as circunstâncias da morte de Elielson. "Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas", comunicou a instituição.