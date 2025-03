Corpo de dono de choperia e ex-candidato a vereador de Ananindeua é liberado do IML

O corpo Edgar Barreto Barbosa, dono da choperia “Bom de Taco” morto na madrugada do último sábado (22/3), foi liberado do Instituto Médico Legal (IML), em Belém, ainda no mesmo dia. Conhecido como Edgar Wolverine, a vítima, que também era DJ, foi assassinada a tiros no próprio estabelecimento, que fica na Cidade Nova, no município de Ananindeua. No ano passado, ele foi candidato ao cargo de vereador em Ananindeua pelo Partido Liberal (PL), mas não conseguiu se eleger.

O 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) foi acionado ao crime e, ao chegar no local, encontrou a vítima caída no chão, atingida por disparos de arma de fogo. O autor do crime fugiu antes da chegada da PM.

A Divisão de Homicídios esteve no local para fazer os levantamentos iniciais e a Delegacia do Icuí dará prosseguimento nas investigações para identificar e localizar o autor do crime. Por enquanto, a motivação e a autoria do homicídio são desconhecidas. Não houve prisões.

Em nota, a Polícia Científica do Pará (PCEPA) informou que o corpo de Edgar Barreto Barbosa foi periciado e liberado para a família, no último sábado (22/3).