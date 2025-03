Homem em situação é assassinado a facadas em Irituia

Antonio Hermyson Gama Ribeiro foi morto a facadas na madrugada desta segunda-feira (24/3), em Irituia, no nordeste do Pará. Segundo a polícia, ele vivia em situação de rua e tinha passagem por diversos crimes. Até agora, as autoridades tentam identificar os suspeitos e entender as motivações do crime.

Por volta das 3h50, uma guarnição do 42º Batalhão de Polícia Militar (42º BPM) foi acionada para verificar o caso de que um homem teria sido encontrado morto por moradores no ponto de mototáxi do mercado municipal. Quando a PM chegou no local, confirmou o caso e localizou o corpo.

Os militares isolaram a cena do crime e acionaram a Polícia Civil, para que fosse iniciada a investigação do homicídio. Até o começo da manhã desta segunda (24/3), nenhuma pessoa havia sido presa por suspeita de envolvimento no assassinato de Emerson.

Em nota, a PC informou que equipes da delegacia de Irituia trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. “Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, diz o comunicado da instituição.

Ajude a polícia

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.