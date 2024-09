Homem é encontrado morto ensanguentado dentro de casa no Pará; imóvel tinha sinais de arrombamento

O corpo de Miqueias Ferreira da Silva foi encontrado ensanguentado na manhã de terça-feira (24), em São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. A vítima estava caída debruçada em uma porta arrombada de uma residência localizada na Rua Antônio Cirilo, no bairro Novo São Luiz. A motivação do crime ainda é desconhecida, mas está sendo investigada pela Polícia Civil.

De acordo com o portal Correio de Carajás, as primeiras informações colhidas dão conta de que ele havia passado a noite na companhia de outros dois homens, os últimos a serem vistos com ele antes de o corpo ser localizado na manhã seguinte, por volta das 10h. O dono da residência e um outro homem foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil do município para prestarem esclarecimentos.

O delegado Walter Ruiz Bogaz Neto, responsável pelas investigações, disse ao Correio Miqueias Ferreira havia passado a noite na companhia dos dois homens que são alvos das investigações. “A morte é tida como suspeita para nós. A princípio não há vestígio de violência, mas devemos aguardar a perícia para examinar o local”, informou.

Ainda de acordo com Walter Ruiz, o proprietário do imóvel ainda dormia quando um morador o teria chamado dizendo que Miqueias estava morto na entrada da casa. “A condução dos homens aconteceu porque supostamente estavam ingerindo bebida alcoólica e usando drogas com o falecido”, finalizou ele, ressaltando que as diligências preliminares estão sendo realizadas e o caso será devidamente apurado.

Até o momento, a causa da morte não foi revelada. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.