‘DJ Mário’ morre após colisão entre motocicletas em São Domingos do Araguaia

Um acidente envolvendo duas motocicletas na rodovia Transbrasiliana (BR-153) resultou na morte de um homem identificado como Mário Cícero Menezes Silva, mais conhecido como “DJ Mário”. O acidente ocorreu por volta das 20h do último domingo (15/9), em São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. A vítima morreu no local.

De acordo com informações preliminares da polícia, Mário conduzia uma Honda Pop próximo de um ferro-velho na vila Nazaré, a cerca de 4 km do perímetro urbano, quando outra motocicleta, uma Honda Biz, que vinha com dois ocupantes, colidiu com a dele.

O sargento PM Delmar, que estava de plantão no fim de semana, relatou que o piloto da Honda Biz fugiu do local após o acidente, deixando o 'garupa' para trás. “Ao chegarmos no local da ocorrência verificamos que a vítima já estava morta,​ e que o condutor da Biz tinha fugido e deixado para trás o 'garupa', que sofreu algumas escoriações. Ele foi levado ao Hospital Municipal, mas já teve alta”, afirmou o policial ao site Correio de Carajás.

A polícia conseguiu identificar os ocupantes da Honda Biz, mas o piloto ainda não foi localizado para prestar esclarecimentos. O Departamento Municipal de Trânsito Urbano (DMTU) foi acionado e enviou uma equipe ao local para organizar o trânsito, enquanto a área era isolada. As Polícias Civil e Científica também foram notificadas sobre o acidente. Após a perícia da Polícia Científica, o corpo de Mário foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) em Marabá.

Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil, que segue investigando o caso para tentar localizar o condutor da Honda Biz, o que até o fechamento desta edição ainda não havia ocorrido.