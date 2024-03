Homem é encontrado morto dentro de quarto, em Jacundá

Um homem foi encontrado morto na manhã do domingo (24) dentro do quarto de uma residência, no bairro Alto Paraíso, no município de Jacundá, sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Lucinaldo Souza Ferreira, de 44 anos, e apresentava marcas de lesões feitas com arma branca.

Segundo as informações iniciais, o corpo do homem foi localizado por volta de 8h30, jogado ao lado de uma cama e havia uma poça de sangue no local. A Polícia Militar foi chamada à rua Renovação, para averiguar a situação, e constatou que a vítima apresentava ferimentos compatíveis com golpes de arma branca. Os relatos policiais são que Lucinaldo morreu em decorrência dos ferimentos pelo corpo. Ainda não há confirmação sobre o horário da morte do homem.



Até o momento não há detalhes sobre as circunstâncias do crime ou quem é o autor da morte de Lucinaldo. A Polícia Civil esteve na área realizando os primeiros levantamentos e uma equipe da Polícia Científica de Marabá se deslocou até o endereço para realizar a perícia e a remoção do corpo.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Jacundá trabalham para identificar os suspeitos do crime.