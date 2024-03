Homem é morto a tiros por dupla em moto, em Ananindeua

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (25), no canteiro central do Paar, na Estrada do Curuçambá Oeste, em Ananindeua. Conforme as informações iniciais, a vítima estava acompanhada de outras pessoas quando dois suspeitos se aproximaram em uma motocicleta e o garupa efetuou os disparos de arma de fogo.

De acordo com testemunhas, o crime ocorreu por volta de 2h da madrugada, na Arterial-5. No local, várias pessoas conversavam e consumiam bebidas alcoólicas quando foram surpreendidas com a execução. Não há mais detalhes sobre o crime. A vítima foi atingida na região da cabeça e chegou a ser socorrida pelos populares e amigos que estavam na área, mas morreu antes do socorro chegar.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.