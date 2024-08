homem é encontrado morto dentro de poço em propriedade rural de medicilândia

Aluizio Pereira da Silva foi encontrado morto dentro de um poço de uma propriedade rural de Medicilândia, no sudoeste do Pará, na manhã desta sexta-feira (23/8). O proprietário do lote, segundo a polícia, disse que a vítima trabalhava para ele e que Aluizio tinha sido visto pela última vez há quase duas semanas, no dia 11 deste mês. A causa da morte é desconhecida até o momento. Em nota, a Polícia Civil informou que "perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações".

VEJA MAIS

A Polícia Militar tomou conhecimento do caso por volta das 8h30. O local onde o corpo foi localizado fica no quilômetro 89 da BR-230, a Rodovia Transamazônica. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e a Polícia Científica (PCEPA) foram acionados ao caso. O CBMPA foi responsável pela retirada do cadáver de dentro do poço, enquanto a PCEPA teve o trabalho de elucidar como Aluizio morreu.

Por enquanto, a polícia não soube esclarecer a causa da morte da vítima. No entanto, o caso é investigado pela delegacia de Medicilândia. Para a redação integrada de O Liberal, a PC comunicou também que: "apura as circunstâncias da morte de Aluizio Pereira da Silva".