Polícia prende trio suspeito de matar homem e jogar corpo dentro de poço no Pará

Giovane Santos Barbosa, 34, a companheira dele, Geise Lorrana da Silva Ferreira, conhecida como "Tatuada", 28, e Mateus Pereira da Silva, o "Zoiudo", foram presos suspeitos de assassinar Felipe Pereira Raimundo. O crime ocorreu no último dia 28 de abril, na zona rural de São Félix do Xingu, no sudeste paraense. O corpo foi localizado dois dias depois. As prisões aconteceram nos dias​ 1º e 5 deste mês.

A vítima teve o corpo jogado dentro de um poço. O trio deverá responder por latrocínio e ocultação de cadáver.

De acordo com informações da polícia local, o trio teria abordado a vítima com o objetivo de roubar os R$ 200 que Felipe possuía em sua carteira. Ainda segundo a polícia, o assassinato ocorreu após uma noite de bebedeira em uma casa abandonada.

Na tentativa de ocultar o crime, os suspeitos jogaram o corpo de Felipe dentro do poço e fugiram. Testemunhas relataram ter ouvido os gritos agonizantes da vítima, mas ninguém interveio na situação. O caso continua sob investigação, para que a Polícia Civil possa esclarecer todos os detalhes que cercam o assassinato de Felipe.