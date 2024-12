Homem é encontrado morto com perfuração na cabeça, no Marajó

Jefferson Ferreira do Rosário foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira (17/12), no centro de Salvaterra, no Marajó. De acordo com a polícia, o corpo apresentava uma perfuração na cabeça que, possivelmente, teria sido provocada por um disparo de arma de fogo.

Por volta das 2h, uma guarnição do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), responsável pelo policiamento na região, realizava rondas quando encontraram o corpo de Jefferson, na 4ª Rua com a 5ª Travessa.

Com isso, os militares isolaram o local para que fosse preservada a cena do crime. Depois do isolamento, os agentes acionaram a Polícia Civil e também o Grupamento de Bombeiros Militar (18° GBM). O corpo foi removido para perícia

Procurada pela reportagem, a PC informou em nota que o caso foi registrado pela delegacia de Salvaterra, no Marajó. Agora as investigações, que já estão em andamento, seguem para identificar os suspeitos do crime.

Por enquanto, a motivação da morte de Jefferson Rosário é um mistério. Além disso, as autoridades aguardam os resultados dos exames periciais para confirmar se, de fato, a vítima foi assassinada com um tiro.