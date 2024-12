Corpo de homem é encontrado nu, com tiros e perfurações de arma branca, em Belém

O corpo de um homem identificado como Luciano Cavalcante dos Santos foi encontrado nas margens do Canal Água Cristal, próximo à rua São Raimundo com a passagem Lula, no bairro da Marambaia, em Belém, neste domingo (15). Agentes do 27º Batalhão de Polícia Militar e da Divisão de Homicídios da Polícia Civil compareceram ao local do fato. As primeiras informações sobre o caso dão conta de que o corpo da vítima estava nu e com perfurações a bala e também feitas por arma branca.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h20, por meio do Centro Integrado de Operações (CIOP), para averiguar a ocorrência de um corpo encontrado nas margens do canal Água Cristal, perto da rua São Raimundo. Ao chegarem ao local repassado por moradores, os policiais confirmaram a morte do homem. A partir do levantamento de informações de policiais militares e civis, a vítima foi identificada.

Disparos e golpes

Os técnicos constataram que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e ainda por objeto cortante, possivelmente uma faca. Uma equipe de policiais da Divisão de Homicídios da Polícia Civil assumiu as investigações do caso.

Os trabalhos no local do crime envolveram técnicos da Polícia Científica e integrantes do Corpo de Bombeiros. A Polícia já começou a procurar por informações mais detalhadas acerca da vítima desse homicídio e o que teria motivado o crime.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.