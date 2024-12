Homem desaparecido é encontrado morto dentro de carro carbonizado em Moju

Pedro Fernandes, de 50 anos, conhecido como “Pedrinho”, foi encontrado morto, na manhã deste sábado (7), em uma área de dendezal próximo ao trevo do Acará. O corpo estava dentro do veículo da vítima, que está completamente carbonizado.

De acordo com o Portal Moju, Pedrinho, que trabalhava como borracheiro e morava no Ramal da Sococo, estava desaparecido desde a tarde da última quarta-feira (4). Segundo informações de familiares, ele foi visto pela última vez por volta das 17h daquele dia.

As forças de seguranças foram acionadas e estão a caminho do local, que fica na zona rural de Moju. A população do município está assustada diante do acontecimento.