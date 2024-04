Suspeito de furtos a estabelecimentos comerciais morre em intervenção policial, no Moju

Um jovem identificado como Wellington dos Santos Leal, mais conhecido como ‘Filho da Filhão’ morreu em uma intervenção policial na noite de quarta-feira (10), no bairro Almir Gabriel, município de Moju, nordeste do Pará. De acordo com as informações policiais, Wellington é suspeito de cometer vários arrombamentos e furtos em estabelecimentos comerciais da região, além de outros crimes.

Os agentes que participaram da ação informaram que o suspeito seria de alta periculosidade na área devido a crimes que teria cometido. A ação começou após uma denúncia que informava o local onde Wellington estava e o denunciante ainda relatou que o suspeito estava armado. Quando os agentes chegaram ao local, o suspeito teria corrido do local e, com a arma de fogo na mão, fez um disparo em direção a guarnição. Os agentes reagiram e balearam o jovem. l

Wellington foi socorrido e levado para a Unidade Mista de Saúde da cidade, mas quando deu entrada no local os agentes constataram que ele já estava morto.